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Attractiepark Toverland

Video: Toverland vernieuwt muzikaal fonteinenspektakel in jubileumjaar

Gisteren, 16.07 uur

VIDEO Toverland heeft het 25-jarig bestaan van het attractiepark aangegrepen voor de komst van een speciale versie van watershow Katara - Fountain of Magic. Bezoekers kunnen sinds kort kijken naar een jubileumeditie van het muzikale fonteinenspektakel in de Magische Vallei.

Die duurt ongeveer zeven en een halve minuut. De soundtrack is gebaseerd op het jubileumlied Voor Altijd Toverland, dat in mei gepresenteerd werd. "Tijdens dit feestjaar danst het water van de bijzondere bron extra feestelijk", zegt Toverland over de aanpassing.

Katara bestaat sinds 2013. Sinds enkele jaren zijn er ook aangepaste shows voor de halloween- en winterperiode. Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum presenteerde Toverland eerder al onder meer een tentoonstelling in de openlucht. Ook werd een jubileumboek uitgebracht.



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