Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Attractiepark Toverland

Toverland blikt terug op 25 jaar geschiedenis met nieuwe wandelroute Exploria Historia

Vandaag, 09.37 uurBeeld: ToverlandFansite

FOTO'S Bezoekers van Toverland kunnen een duik nemen in het verleden dankzij Exploria Historia: een tentoonstelling in de openlucht. Het wandelpad tussen de gebieden Port Laguna en Avalon is voorzien van 25 borden waarin de geschiedenis van het 25 jaar oude attractiepark jaar voor jaar behandeld wordt.

De weg heet de Lindelaan, vanwege de vele lindebomen. "We kunnen onze rijke geschiedenis aan je vertellen, maar het is veel leuker om er zelf doorheen te lopen", meldt Toverland over het initiatief. Men bespreekt de historie vanaf het ontstaan van het park in 2001.

Niet ieder jaar bracht een nieuwe attractie met zich mee, maar voor elk jaar is wel een opvallende gebeurtenis of mijlpaal uitgelicht. Dat gebeurt aan de hand van Nederlandstalige en Duitstalige teksten. Op de borden staan ook QR-codes die leiden naar oude videobeelden en een speciale jubileumquiz, waarmee Toverland-fans hun kennis kunnen testen.

























































Meer Attractiepark Toverland
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be