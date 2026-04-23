Uniek in Nederland: zeldzame wilde ezels komen naar DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort haalt een opvallende nieuwkomer naar Nederland. Vanaf juni is in het park de zeldzame Somalische wilde ezel te zien. In het wild leven er naar schatting nog minder dan driehonderd exemplaren.

Bezoekers kunnen straks vier dieren bekijken: drie vrouwtjes en één mannetje. De ezelinnen komen uit dierentuinen in Italië, de hengst is afkomstig uit Frankrijk. DierenPark Amersfoort wordt de enige plek in Nederland waar de diersoort te bewonderen is. Het verblijf ligt naast de Prairie, vooraan in het park.

De Somalische wilde ezel valt op door zwarte strepen op de poten, vergelijkbaar met die van een zebra. De dieren zijn daar ook familie van. In de eerste periode kan het mannetje achter de vrouwtjes aan rennen, een natuurlijk gedrag om interesse te tonen.



Educatief spel

In het park komt ook aandacht voor de bedreigde status van de soort. Met onder meer een educatief spel wordt uitgelegd waar de dieren vandaan komen en waarom ze in de problemen zitten. In het wild leven ze in Eritrea, Ethiopië en mogelijk andere delen van Oost-Afrika. Ze hebben te maken met concurrentie van vee, jacht en de gevolgen van klimaatverandering.



Diermanager Willem Verdonck noemt de komst bijzonder. "Wij zijn erg trots dat we deze zeer zeldzame diersoort mogen verwelkomen in ons park en kunnen bijdragen aan de instandhouding van deze bijzondere soort", zegt hij. Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund gaat de komende jaren een project ondersteunen dat zich richt op bescherming van de soort.



