Attractiepark Toverland

Toverland presenteert jubileumcollectie: van reuzenpin tot festivalbandje en van sleutelhanger tot shirt

FOTO'S Bezoekers van Toverland kunnen dit jaar speciale jubileumsouvenirs aanschaffen ter ere van het 25-jarig bestaan van het Limburgse attractiepark. In de winkels verschijnen onder meer kleding, mokken en accessoires met een speciaal jubileumontwerp.

Op dit moment zijn al twee producten verkrijgbaar: een festivalbandje voor 3,50 euro en een T-shirt voor 26,95 euro. Het shirt is beschikbaar in maten van XXS tot en met XXXL. De overige artikelen volgen later in het seizoen. Op de planning staan onder meer een gigantische pin van 14,95 euro en een bedelsleutelhanger van 11,95 euro.

"25 Jaar Magie", valt te lezen op de verpakking van de sleutelhanger. "Nog lang niet uitgetoverd." De pin van 8 bij 7 centimeter wordt verkocht in een luxe doosje. Ook brengt het park twee mokken uit: een espressomok voor 9,95 euro en een zogenoemde stapelmok voor 15,95 euro.



Jubileumlogo

Daarnaast komt er een pet met jubileumlogo, die 16,95 euro zal kosten. De items zijn voorzien van een ontwerp met het jubileumlogo en verwijzingen naar attracties als achtbaan Fenix, vliegtuigmolen Pixarus en wildwaterbaan Djengu River.



Ook elementen als de entree en vuurtoren Solaris zijn verwerkt in de illustraties. Bij de ingang troffen bezoekers eerder al jubileumdecoraties en een speciaal fotopunt aan. Het 25-jarig bestaan van Toverland wordt het hele seizoen gevierd, maar het hoogtepunt vindt plaats in het weekend van 27 en 28 juni. Dan staat het 25 uur durende ToverFestival op het programma.



































