Goed nieuws voor Efteling-bezoekers: Danse Macabre draait weer

Er kan weer gegriezeld worden in Efteling-attractie Danse Macabre. Het spookspektakel was de afgelopen twee dagen dicht vanwege een moeilijk op te lossen technisch probleem. Technici hebben de afgelopen 48 uur met man en macht gewerkt aan een reparatie. Uiteindelijk kon het euvel relatief snel verholpen worden: Danse Macabre is zojuist heropend.

Daarmee duurde de storing van deze week korter dan de meest recente meerdaagse storing: in juli vorig jaar was de attractie onaangekondigd ruim vier dagen achter elkaar dicht vanwege een kapotte cilinder. Daarna volgde nog een geplande onderhoudsperiode van negentien dagen in november en december.

De Efteling heeft niet bekendgemaakt wat er dit keer aan de hand was, maar volgens ingewijden kampte de installatie van de attractie met een lekkage. Rond 13.15 uur vond de heropening plaats. De wachttijd liep al snel op tot zo'n drie kwartier. Danse Macabre, geopend in oktober 2024, komt uit de fabriek van de Liechtensteinse bouwer Intamin.



