Disneyland Paris

Disneyland Paris rolt rode loper uit voor The Devil Wears Prada 2

FOTO'S Bezoekers van Disneyland Paris lopen de komende weken letterlijk over een rode loper. De overdekte boulevard World Premiere in Disney Adventure World is tijdelijk aangekleed in de stijl van The Devil Wears Prada 2. Het gaat om een promotiecampagne voor de nieuwe bioscoopfilm, met onder meer een rode loper, banieren en een fotomuur.

De tijdelijke sets zijn te zien van donderdag 23 april tot en met zondag 31 mei. "Klaar om te poseren?", laat Disney weten. "Stap vanaf vandaag op de rode loper en duik in de iconische en glamoureuze wereld van The Devil Wears Prada 2, met gloednieuwe exclusieve decors." World Premiere is de recent vernieuwde entreehal van het park, aangekleed in Hollywoodstijl.

The Devil Wears Prada 2 werd geproduceerd door 20th Century Studios, onderdeel van The Walt Disney Company. De film verschijnt komende week in de Nederlandse bioscopen. Het is het vervolg op de bekende modefilm uit 2006, met opnieuw rollen voor Meryl Streep, Anne Hathaway en Emily Blunt.











