Drievliet uitverkocht op zonnige vakantiedag: park bereikt maximumcapaciteit

Familiepark Drievliet in Den Haag zit vandaag, woensdag 29 april, volledig vol. Door het zonnige weer in de meivakantie is het bezoekerslimiet bereikt. De online ticketverkoop is daarom stopgezet: er kunnen geen extra bezoekers meer bij.

Ook voor morgen, donderdag, zijn nog maar weinig kaarten beschikbaar. Normaal gesproken stopt Drievliet de verkoop van tickets vooral op dagen met veel schoolreisjes. Dat gebeurt komende maand onder meer op dinsdag 12, woensdag 13 en vrijdag 29 juni. Die data zijn al uitverkocht.

Dit keer is het de reguliere toestroom van bezoekers die het park tot de maximale capaciteit brengt. De verkoop is stilgelegd om de drukte beheersbaar te houden voor gasten en personeel. "Het is fantastisch weer en we zien een enorme hoeveelheid aan gasten die de nieuwe StoomCycloon willen testen", zegt een woordvoerder erover.



Op tijd

Door voor vandaag geen entreekaarten meer te verkopen, probeert men de bezoekersstroom meer te spreiden. Dat moet de gastbeleving ten goede komen. Drievliet is tot eind augustus dagelijks geopend, al kunnen bezoekers dus voor een dichte poort komen te staan als ze niet op tijd tickets aanschaffen.