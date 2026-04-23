Walibi Holland

Nieuw concept voor Halloween in Walibi: Fright Nights en Spooky Days worden van elkaar gescheiden

FOTO'S Walibi Holland komt met een nieuwe opzet voor de halloweenperiode. De afgelopen jaren stond het pretpark overdag in het teken van de kindvriendelijke Halloween Spooky Days, gevolgd door de Halloween Fright Nights in de avonduren. Voortaan vinden beide evenementen volledig gescheiden van elkaar plaats.

Gemengde dagen behoren tot het verleden. "Hiermee wil het park beide concepten sterker neerzetten voor de verschillende doelgroepen", laat het management weten in een verklaring. Bezoekers kunnen voortaan dus zelf kiezen tussen Halloween Spooky Days óf Halloween Fright Nights. De precieze openingskalender voor de aankomende editie moet nog bekendgemaakt worden.

De verandering betekent ook dat er een alternatief programma komt om bezoekers van de Fright Nights overdag te vermaken. "De Halloween Fright Nights-beleving wordt uitgebreid naar de middag", zegt Walibi erover. Men werkt aan "een aanvullende activiteit in de middag, waarover later meer bekend wordt gemaakt".



Adviesleeftijd

De Halloween Fright Nights hebben een adviesleeftijd van 16 jaar en ouder, terwijl de Halloween Spooky Days bedoeld zijn voor kinderen tot 12 jaar. De wijziging moet een einde maken aan situaties waarbij de doelgroepen door elkaar liepen. Op veel dagen kwam het voor dat het park overdag al volliep met bezoekers die eigenlijk voor de avondopenstelling kwamen.



Daardoor bleven er soms relatief weinig gezinnen met jonge kinderen over, terwijl het dagprogramma juist op hen gericht was. Tegelijkertijd moesten acteurs en entertainers regelmatig schakelen tussen een kindvriendelijke aanpak en een publiek dat zich vooral op de intensere Fright Nights richtte.







