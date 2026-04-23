Walibi Holland

Walibi Holland komt met nieuw evenement in de zomer: Zomerse Zaterdagen

Walibi Holland werkt aan een nieuw evenement voor het zomerseizoen. Op verschillende zaterdagen in de zomermaanden blijft het pretpark geopend tot 22.00 uur, onder de noemer Zomerse Zaterdagen. Het concept is een aanvulling op het bestaande zomerfestival Lekkergaan, dat op zes woensdagen plaatsvindt.

Lekkergaan staat op de planning voor de woensdagen 15, 22 en 29 juli en 5, 12 en 19 augustus. Bezoekers zijn dan welkom van 10.00 tot 22.00 uur. In het verleden zorgde Walibi voor optredens van bekende artiesten en een grote vuurwerkshow. Vorig jaar werd een low-budgetvariant opgezet, met dj's en een zandbak bij het reuzenrad.

Dit jaar gebeurt er ook iets op de zaterdagen. Dat hangt samen met de beslissing om te stoppen met winteropening Bright Nights. "Binnen deze duidelijke focus op het zomerseizoen introduceert Walibi Holland een nieuw concept: de Zomerse Zaterdagen", laat het pretpark weten.



Gezinnen met kinderen

"Op geselecteerde zaterdagen in de zomer blijft het park extra lang open, tot 22:00 uur, met een aanbod dat speciaal is gericht op gezinnen met kinderen." Meer info over de invulling volgt later. "De verruimde openingstijden zorgen voor meer tijd om attracties te beleven en samen te genieten van lange, zomerse dagen", aldus Walibi.



De precieze data zijn nog niet bekend: het evenement wordt nog niet vermeld op de online openingskalender. "Walibi is bij uitstek een seizoensbedrijf", zei directrice Mascha Taminiau eerder al. "In de zomermaanden kunnen we onze gasten de mooiste en meest complete beleving bieden. Daar willen we ons volledig op concentreren."