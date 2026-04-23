Walibi Holland stopt na vier jaar met Bright Nights: pretpark blijft voortaan weer dicht in de winter

De winteropening van Walibi Holland wordt geschrapt. Na vier edities stopt het pretpark met het organiseren van de zogeheten Bright Nights in december en januari. Dat heeft het management zojuist bekendgemaakt. Men wil zich naar eigen zeggen volledig concentreren op het zomerseizoen, van april tot en met oktober.

Dat nieuws komt behoorlijk onverwachts: de editie van aankomende winter was al aangekondigd. Bovendien zouden abonnementen voor seizoen 2026 recht geven op toegang tot het winterevenement in de kerstvakantie van 2026 en 2027. Ter compensatie ontvangen abonnementhouders twee tickets om iemand mee te nemen naar Walibi.

Volgens Walibi komt de beslissing voort uit "een periodieke evaluatie van het attractiepark, waarin steeds wordt bekeken welke activiteiten het beste aansluiten bij zowel de gasten als het karakter van Walibi als seizoensgebonden onderneming". Het zou lastig zijn om 's winters "de gewenste kwaliteit en beleving te garanderen".



Onvoorspelbare omstandigheden

Walibi worstelde naar eigen zeggen met "de beperkte openingsperiode in de kerstvakantie en de grote afhankelijkheid van onvoorspelbare winterse weersomstandigheden". De editie van afgelopen winter was daarom de laatste. Het park zegt trots te zijn "op wat met Bright Nights is neergezet".



"Walibi is bij uitstek een seizoensbedrijf", vult directrice Mascha Taminiau aan. "In de zomermaanden kunnen we onze gasten de mooiste en meest complete beleving bieden. Daar willen we ons volledig op concentreren." Het doel is om "toekomstbestendig te blijven opereren". Wat uiteraard ook meespeelde, is dat het winterevenement onvoldoende opleverde om voldoende winstgevend te zijn.



