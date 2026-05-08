Symbolica-lakei O.J. Punctuel terug van weggeweest: hij presenteert het Efteling Zomerfeest op 2 juli

Niemand minder dan Symbolica-lakei O.J. Punctuel presenteert een speciale fanavond in de Efteling. Op donderdag 2 juli vindt tussen 20.00 uur en middernacht het Efteling Zomerfeest plaats, een initiatief van meerdere grote namen uit de Efteling-community, waaronder Looopings. Tickets zijn vanaf aanstaande zondag om 18.00 uur verkrijgbaar via eftelingzomerfeest.nl.

De exclusieve feestavond wordt gehouden in het Fata Morgana Paleis, na sluitingstijd. Bezoekers kunnen rekenen op een programma met unieke extra's en bijzondere ontmoetingen. Eén daarvan wordt nu onthuld: O.J. Punctuel, de ordentelijke lakei uit Symbolica, zal de avond aan elkaar praten en in goede banen leiden.

Dat is bijzonder: Punctuel heeft zich al jaren niet meer in levenden lijve laten zien in het attractiepark. Tijdens het Efteling Zomerfeest maakt hij weer acte de présence, uiteraard om ervoor te zorgen dat de avond volgens het protocol verloopt. En daar blijft het uiteraard niet bij. De rest van het programma komt de komende periode stapsgewijs naar buiten.



Het Efteling Zomerfeest wordt georganiseerd door Looopings, Efteling-podcast Kleine Boodschap, Efteling-fansite De Vijf Zintuigen en pretparkvlogger Niels Kooyman, met hulp van pretparkpodcast ThemeTalk en Efteling-encyclopedie Eftepedia en met inhoudelijke en financiële steun vanuit de Efteling.



Fans vragen al jaren om een speciaal fan-evenement in de Efteling. Nu de verschillende platforms en het park hun krachten bundelen, wordt die wens werkelijkheid. Entreekaarten kosten 50 euro per persoon. Alle tickets zijn inclusief de hele avond drinken, met onbeperkt bier, fris en wijn. Ook parkeren is inbegrepen. Het aantal beschikbare kaarten is beperkt.