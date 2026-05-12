Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe

Opening van spectaculaire attractie in Friesland loopt vertraging op

Vandaag, 14.43 uur

Een pretpark in Friesland heeft de opening van een spectaculaire nieuwe attractie moeten uitstellen. In Attractiepark Duinen Zathe had begin april de thrillride Impactor in gebruik genomen moeten worden, een ruim 10 meter hoge slingerende arm die over de kop gaat. Door technische complicaties hebben bezoekers nog geen ritje kunnen maken.

Duinen Zathe bestelde de installatie bij de Italiaanse fabrikant I.E. Park. De bouw liep vertraging op, waardoor het bedrijf in de eerste twee weken van april nog werkzaamheden moest uitvoeren. "Daarnaast heeft de leverancier de documentatie aan moesten passen aan de nieuwste veiligheidsnorm", vertelt een woordvoerster aan Looopings.

Dat kostte meer tijd dan verwacht, waardoor de Impactor bijna zes weken na de seizoensstart nog niet draait. Het park wacht momenteel op groen licht van keuringsinstantie TÜV. Op de online openingskalender staat nu dat de ride naar verwachting tot en met zondag 24 mei buiten gebruik blijft. De exacteopeningsdatum staat nog niet vast.

