Video: nieuwe indeling bij Efteling-attractie Vliegende Hollander, wat merkt de bezoeker daarvan?

VIDEO Hoe bevalt de nieuwe indeling van de boten bij De Vliegende Hollander in de Efteling? Het attractiepark heeft een aangepaste boot toegevoegd aan de bekende waterachtbaan. Die bestaat niet uit veertien zitplaatsen, zoals tot nu toe gebruikelijk was, maar uit zestien stoelen: vier rijen van vier.

Sinds de opening in 2007 hadden de boten een bioscoopopstelling, met een opvallende drie-vier-drie-vier-indeling. Het idee was dat inzittenden daardoor nooit tegen de stoel van hun voorganger hoefden aan te kijken. Nu kiest de Efteling toch voor een andere opzet, om de capaciteit te verhogen.

Een testsloep werd afgelopen maand al kortstondig getest. Sinds kort draait de betreffende boot vast mee in de attractie. Een onride-video laat zien wat er overblijft van de beleving en hoe goed de scènes zichtbaar zijn in de nieuwe opzet. De eerste ervaringen zijn positief: de extra zitplaatsen lijken de beleving nauwelijks te verstoren.