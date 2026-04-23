Energylandia

Na jaren stilstand gebeurt er weer wat in Energylandia: nieuw parkdeel in aanbouw

FOTO'S Het Poolse attractiepark Energylandia leek jarenlang niet te stoppen: de ene na de andere achtbaan werd er uit de grond gestampt. De afgelopen periode bleef het echter opvallend stil. Nu lijkt er toch weer wat te gebeuren in de 'rollercoaster capital of Europe': recente foto's laten zien dat er gewerkt wordt aan een groot nieuw parkdeel.

Aan de funderingen te zien, kunnen we hier weer een nieuwe achtbaan verwachten. Het zou achtbaan nummer twintig zijn: een wereldrecord. Geen enkel ander attractiepark ter wereld heeft op dit moment twintig verschillende rollercoasters.

Het Amerikaanse Cedar Point telt er momenteel negentien, evenveel als Energylandia dus. De voormalige recordhouder Six Flags Magic Mountain had er ooit twintig, waarvan één dubbele, maar daar werden de afgelopen jaren alleen achtbanen gesloten. Nu moet het park in Californië genoegen nemen met zeventien verschillende achtbanen.



Europese subsidies

Energylandia opende in 2014. Met behulp van vrachtladingen aan Europese subsidies werden in een razend tempo gigantisch veel bouwprojecten verwezenlijkt, waardoor het park in enkele jaren kon uitgroeien tot een trekpleister van formaat. Er leek geen einde aan te komen. Enkele jaren geleden leek de subsidiekraan dichtgedraaid te zijn.



Plotseling verliepen bouwwerkzaamheden moeizaam en moesten projecten uitgesteld en geschrapt worden. Concepten voor een waterpark en themahotels, die al waren ingetekend op de parkplattegrond, belandden in de ijskast. Een reeds aangekondigde tilt coaster - een achtbaan waarbij een stuk rail met een trein 90 graden wordt gekanteld - kwam er nooit.



Uitgestrekt bouwterrein

Het laatste grote bouwproject, themagebied Sweet Valley, liep meermaals vertraging op. Een mijntrein in de zone die al in 2021 testritten maakte, kon pas in 2024 geopend worden voor publiek. Nu lijkt het tij gekeerd: achter de bestaande gebieden Dragon Zone en Aqualantis is een uitgestrekt bouwterrein zichtbaar.



Funderingen suggereren dat hier inderdaad sprake zal zijn van een nieuwe achtbaan, al hebben de Polen er zelf nog niets over naar buiten gebracht. Wel is duidelijk dat Energylandia een goede band heeft met twee Nederlandse leveranciers: de meest recente uitbreidingen werden allemaal gerealiseerd in samenwerking met de Limburgse achtbaanbouwer Vekoma en het Zuid-Hollandse ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision.



























