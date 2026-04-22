Foto's: trein van Slagharen-achtbaan Gold Rush hangt stil op een merkwaardige plek

FOTO'S Bezoekers van Attractiepark Slagharen hebben gisteren kunnen zien hoe de trein van achtbaan Gold Rush stilstond op een ongebruikelijke plek. Tijdens een testrit had de 33 meter hoge triple-launch coaster niet voldoende snelheid om het parcours af te maken. Medewerkers zijn uren bezig geweest om de trein terug naar het station te trekken.

Daarvoor werden een hijskraan en een hoogwerker ingezet. Toen het voertuig via de laatste inversie was teruggekeerd naar het beginpunt, vonden meerdere testrondes plaats. Aan het einde van de dag is de populaire attractie nog even open geweest voor publiek.

Het gebeurt vaker dat Gold Rush het einde van de baan niet haalt. Meestal heeft dat te maken met harde wind of lage temperaturen, zoals in november vorig jaar. In dit geval leken de weersomstandigheden niet van grote invloed te zijn. Twee attracties in Slagharen zijn nog dicht voor onderhoud: El Torito en de Free Fall.
























