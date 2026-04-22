Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Foto's: trein van Slagharen-achtbaan Gold Rush hangt stil op een merkwaardige plek

Vandaag, 14.58 uurBeeld: Roland de Groot

FOTO'S Bezoekers van Attractiepark Slagharen hebben gisteren kunnen zien hoe de trein van achtbaan Gold Rush stilstond op een ongebruikelijke plek. Tijdens een testrit had de 33 meter hoge triple-launch coaster niet voldoende snelheid om het parcours af te maken. Medewerkers zijn uren bezig geweest om de trein terug naar het station te trekken.

Daarvoor werden een hijskraan en een hoogwerker ingezet. Toen het voertuig via de laatste inversie was teruggekeerd naar het beginpunt, vonden meerdere testrondes plaats. Aan het einde van de dag is de populaire attractie nog even open geweest voor publiek.

Het gebeurt vaker dat Gold Rush het einde van de baan niet haalt. Meestal heeft dat te maken met harde wind of lage temperaturen, zoals in november vorig jaar. In dit geval leken de weersomstandigheden niet van grote invloed te zijn. Twee attracties in Slagharen zijn nog dicht voor onderhoud: El Torito en de Free Fall.











Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be