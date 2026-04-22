Telefoonstoring legt tientallen attracties stil in Toverland

Toverland beleefde vanochtend een valse start. Toen de poorten van het Limburgse pretpark om 10.00 uur opengingen, moesten meer dan twintig attracties gesloten blijven. Aanleiding was een telefoonstoring bij provider KPN. Onder andere wing coaster Fenix, wildwaterbaan Djengu River, lanceerachtbaan Booster Bike en houten achtbaan Troy waren buiten gebruik.

Een werkende telefoonverbinding is essentieel voor de veiligheid in het park. Operators van attracties moeten te allen tijde direct contact kunnen opnemen met de technische dienst of hulpdiensten wanneer zich een storing of incident voordoet. Zonder die mogelijkheid mag een mechanische, bemande attractie volgens de geldende veiligheidsvoorschriften niet in bedrijf zijn.

Door de storing konden medewerkers niet op de vereiste manier communiceren, waardoor een groot deel van de attracties uit voorzorg gesloten bleef. Bezoekers stonden voor een gesloten poort bij onder meer Merlin's Quest, Dwervelwind, Expedition Zork, Scorpios, Maximus' Blitz Bahn en Karussell.



Heropend

Ook Drakenslangen, Toos-Express, Morrels Truckjes, Pixarus, Coco Bolo, Tolly Molly, Paarden van Ithaka en Alpenrutsche stonden stil. Erg lang duurde het probleem niet. Rond 10.45 uur werkten de telefoonlijnen weer en konden de attracties stap voor stap heropend worden. Inmiddels zijn bijna alle rides operationeel. Toverland blijft vandaag geopend tot 18.00 uur.