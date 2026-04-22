Disneyland Paris

Disneyland Paris laat bezoekers speurtocht doen voor korting op souvenirs

FOTO'S Bezoekers van Disneyland Paris kunnen vanaf vandaag een speurtocht doen in parkdeel Fantasyland. Onder de noemer The Book of Tales is het mogelijk om te zoeken naar zes voorwerpen die zijn verstopt in het themagebied. Wie alle zes de locaties ontdekt, ontvangt een cadeautje: korting op souvenirs.

De benodigde puzzelboekjes worden uitgedeeld door medewerkers. Alle benodigde items zijn gemarkeerd met een ganzenveer in een specifieke kleur. Personeelsleden van souvenirwinkels zorgen voor stempels in de juiste kleuren. Een volledige kaart kan getoond worden in de shop La Chaumière des Sept Nains.

Daar ontvangen deelnemers hun beloning: een coupon voor 15 procent korting op aankopen in de winkel. De actie kan niet gecombineerd worden met andere kortingen. Verder is het momenteel mogelijk om een beeldje van Sneeuwwitje aan te schaffen voor de helft van de prijs: 17,50 in plaats van 35 euro.



Goudklompjes

Eerder werden in de parkdelen Frontierland en Adventureland al vergelijkbare speurtochten opgezet. In het cowboygedeelte kunnen bezoekers op zoek naar goudklompjes, terwijl in de grotten bij Pirates of the Caribbean rekwisieten liggen die afkomstig zijn van piraten.







