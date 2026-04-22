Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Disneyland Paris

Disneyland Paris laat bezoekers speurtocht doen voor korting op souvenirs

Vandaag, 10.23 uurBeeld: @Cave0fWonders

FOTO'S Bezoekers van Disneyland Paris kunnen vanaf vandaag een speurtocht doen in parkdeel Fantasyland. Onder de noemer The Book of Tales is het mogelijk om te zoeken naar zes voorwerpen die zijn verstopt in het themagebied. Wie alle zes de locaties ontdekt, ontvangt een cadeautje: korting op souvenirs.

De benodigde puzzelboekjes worden uitgedeeld door medewerkers. Alle benodigde items zijn gemarkeerd met een ganzenveer in een specifieke kleur. Personeelsleden van souvenirwinkels zorgen voor stempels in de juiste kleuren. Een volledige kaart kan getoond worden in de shop La Chaumière des Sept Nains.

Daar ontvangen deelnemers hun beloning: een coupon voor 15 procent korting op aankopen in de winkel. De actie kan niet gecombineerd worden met andere kortingen. Verder is het momenteel mogelijk om een beeldje van Sneeuwwitje aan te schaffen voor de helft van de prijs: 17,50 in plaats van 35 euro.

Goudklompjes
Eerder werden in de parkdelen Frontierland en Adventureland al vergelijkbare speurtochten opgezet. In het cowboygedeelte kunnen bezoekers op zoek naar goudklompjes, terwijl in de grotten bij Pirates of the Caribbean rekwisieten liggen die afkomstig zijn van piraten.



Meer Disneyland Paris
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be