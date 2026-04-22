Toverland zwaait Blitz Bahn uit met afscheidsfeest: 'Aufwiedersleeën'

Toverland laat de sluiting van de Maximus' Blitz Bahn niet ongemerkt voorbijgaan. Op zondag 17 mei is de bobsleebaan voor de laatste keer geopend. Daarna wordt de attractie omgebouwd tot een nieuwe beleving, een swinging bobsled. De sluitingsdag staat in het teken van "aufwiedersleeën", met extra entertainment.

Iedereen is welkom om een laatste rondje te maken en een afscheidsfeestje te vieren, tussen 10.00 en 18.00 uur. "Niet met een traan, maar met gepaste Stimmung und Spaß", benadrukt Toverland. Zo komen er afscheidssouvenirs, waaronder een pin en speciale affiches.

Voor de echte fans worden in een pre-sale ook onderdelen verkocht, zoals een originele bobkart. Hoofdpersonage Maximus Müller is aanwezig voor een meet-and-greet, terwijl dorpsbewoners Tiroler spelletjes doen met het publiek. Voorbeelden zijn spijkerslaan en jodelen.



Drukte

Ook speelt er een orkestje. De wachtrij van de Blitz Bahn gaat al vóór sluitingstijd dicht, afhankelijk van de drukte. Het is de bedoeling om eregast Müller zelf het laatste ritje te laten maken, rond 18.00 uur. Na de sluiting beginnen de werkzaamheden, zodat de opvolger in het winterseizoen af is.