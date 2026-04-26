Dino's aan zee: World of Dinos neemt voormalig casino in Zandvoort over

FOTO'S Dinosaurussen hebben hun intrek genomen in het voormalige pand van Holland Casino in Zandvoort. World of Dinos staat bekend om tijdelijke exposities, maar in de Noord-Hollandse badplaats kreeg de dino-attractie een semipermanente plek. De opening vond dit weekend plaats.

De organisatie richtte het oude casinogebouw volledig opnieuw in, met decors en effecten die het dinotijdperk moeten verbeelden. "Waar ooit pokertafels en gokautomaten zorgden voor vermaak, lopen nu immense dinosaurussen rond", zegt een woordvoerster.

Bezoekers lopen langs levensgrote, bewegende animatronics die geluid maken. Voor de opbouw waren meer dan vijftien speciale transporten nodig. "Dinosaurussen spreken mateloos tot de verbeelding", vult de voorlichster aan. "World of Dinos speelt in op die fascinatie."



Anderhalf uur

De dinobeleving blijft in ieder geval twee jaar staan. Men verwacht naar eigen zeggen tienduizenden bezoekers. De initiatiefnemers richten zich op toeristen die naar het strand komen en families uit de omgeving. Zij kunnen zich naar verwachting anderhalf uur vermaken, in de weekenden, op feestdagen en tijdens schoolvakanties.



Vergelijkbare dinotentoonstellingen waren de afgelopen jaren te zien op locaties als de Jaarbeurs in Utrecht en de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Met de komst naar Zandvoort krijgt het concept voor het eerst een semipermanente invulling in een bestaand gebouw. Het is de bedoeling om de attractie regelmatig te vernieuwen.























