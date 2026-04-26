Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
World of Dinos

Dino's aan zee: World of Dinos neemt voormalig casino in Zandvoort over

Gisteren, 23.19 uur

FOTO'S Dinosaurussen hebben hun intrek genomen in het voormalige pand van Holland Casino in Zandvoort. World of Dinos staat bekend om tijdelijke exposities, maar in de Noord-Hollandse badplaats kreeg de dino-attractie een semipermanente plek. De opening vond dit weekend plaats.

De organisatie richtte het oude casinogebouw volledig opnieuw in, met decors en effecten die het dinotijdperk moeten verbeelden. "Waar ooit pokertafels en gokautomaten zorgden voor vermaak, lopen nu immense dinosaurussen rond", zegt een woordvoerster.

Bezoekers lopen langs levensgrote, bewegende animatronics die geluid maken. Voor de opbouw waren meer dan vijftien speciale transporten nodig. "Dinosaurussen spreken mateloos tot de verbeelding", vult de voorlichster aan. "World of Dinos speelt in op die fascinatie."

Anderhalf uur
De dinobeleving blijft in ieder geval twee jaar staan. Men verwacht naar eigen zeggen tienduizenden bezoekers. De initiatiefnemers richten zich op toeristen die naar het strand komen en families uit de omgeving. Zij kunnen zich naar verwachting anderhalf uur vermaken, in de weekenden, op feestdagen en tijdens schoolvakanties.

Vergelijkbare dinotentoonstellingen waren de afgelopen jaren te zien op locaties als de Jaarbeurs in Utrecht en de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Met de komst naar Zandvoort krijgt het concept voor het eerst een semipermanente invulling in een bestaand gebouw. Het is de bedoeling om de attractie regelmatig te vernieuwen.











Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be