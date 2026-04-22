Vogel bouwt nest op een wel héél onhandige plek: midden in achtbaan Walibi

VIDEO In Walibi Holland is een vogelnest verschenen op een bizarre plek. Een vogel besloot een nest te bouwen ín de constructie van een achtbaan, op de rail. Op videobeelden is te zien hoe de vogel zich genesteld heeft op het spoor van de lanceerachtbaan Xpress: Platform 13. Elke keer als een trein voorbijraast, vliegt het dier weg, om direct daarna weer terug te keren.

Xpress: Platform 13 is ruim 25 meter hoog en 996 meter lang. Treinen bereiken in minder dan drie seconden een topsnelheid van 90 kilometer per uur. Vervolgens gaan passagiers drie keer over de kop. Geen fijne en rustige locatie voor een nestje dus, maar daar dacht de vogel in kwestie kennelijk anders over.

Het nest is vanaf het gebied bij de achtbaan YoY goed te zien. Wie goed oplet tijdens een ritje in de Xpress, kan het dier ook spotten. Walibi neemt vooralsnog geen maatregelen: de rollercoaster is gewoon operationeel. Het park is de komende maanden dagelijks geopend, met uitzondering van enkele maandagen en dinsdagen in mei en juni.