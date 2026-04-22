Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris blijft splash van nieuwe Lion King-attractie testen

Vandaag, 21.46 uur

VIDEO Het duurt waarschijnlijk nog jaren voordat Disneyland Paris een nieuwe Lion King-attractie opent, maar achter de schermen wordt het ritsysteem al veelvuldig getest. Een jaar geleden verrees een speciale testopstelling op een terrein achter Cars Road Trip. Actuele beelden laten zien dat er nog met grote regelmaat een boot naar beneden glijdt.

Dankzij de opening van het nieuwe themagebied Adventure Way in Disney Adventure World is de installatie nu beter zichtbaar, vanuit een ander perspectief en op kortere afstand. Ook stroomt er inmiddels water naar beneden vanaf de metershoge afdaling.

Het doel is om de techniek van de splash te perfectioneren voordat aan de andere kant van het park de daadwerkelijke bouw van start gaat. Daar vinden nu al wel grondwerkzaamheden plaats. Ook staan enkele betonnen steunpilaren overeind, net als de wanden van het toekomstige waterreservoir.

Openingsjaar
Zoals gewoonlijk deelt Disneyland Paris in dit stadium van de bouw geen openingsdatum, of zelfs een openingsjaar. Wel liet het management eerder los dat de realisatie van het Lion King-gedeelte ongeveer even lang in beslag zal nemen als de bouw van de recent geopende Frozen-wereld. De eerste serieuze werkzaamheden daarvoor begonnen in 2021.



