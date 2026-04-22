Rivoli Rotterdam

Toch een pretpark in Rotterdam-Zuid? Nieuwe eigenaar Rivoli wil poorten snel openen

FOTO'S De nieuwe eigenaar van attractiepark Rivoli in Rotterdam wil niet treuzelen. Ondernemer Wim Beelen, die het pretpark gisteren voor 6,5 miljoen euro kocht op een executieveiling, benadrukt dat het park zo spoedig mogelijk open moet. Zijn streven: nog dit jaar betalende bezoekers verwelkomen. In 2030 loopt de erfpacht van de gemeente af.

"Dat park moet zo snel mogelijk open", zegt multimiljonair Beelen vastbesloten in gesprek met RTV Rijnmond. "Voor het eind van het jaar." Hoe de bestemming er precies uit komt te zien, is nog onduidelijk. Het is de bedoeling om te beginnen met een beperkt aantal attracties en daarna verder uit te breiden. "Of dat nou vijf attracties zijn of 25 of drie of acht, dat gaan we wel zien."

Het terrein aan de Doklaan werd dinsdag definitief verkocht toen schuldeiser Pearl Capital akkoord ging met het bod van Beelen. Daarmee komt het volledige project, waar jarenlang aan werd gewerkt door ondernemer Hennie van der Most, in andere handen. De 76-jarige Van der Most heeft vanaf nu niets meer voor het zeggen.



Allerslechtste geval

Beelen spreekt over een "prachtig park" voor kinderen uit Rotterdam en omgeving. Anders dan zijn voorganger wil hij naar eigen zeggen niet blijven bouwen aan nieuwe attracties, maar eerst openen wat al werkt. "In het allerslechtste geval is het park tot 2030 open en heb ik tot 2030 kinderen kunnen wat geven waar ze zo recht op hebben."



Beelen hoopt ook zijn replica van de befaamde Ark van Noach te betrekken bij de plannen. Het schip van 122 meter ligt nu nog in Krimpen aan den IJssel. Volgens de nieuwe eigenaar kan de ark mogelijk al eerder open voor publiek dan het pretpark zelf. Overigens is het nog onzeker of de Ark daadwerkelijk aan kan meren naast het pretpark, omdat daarvoor vergunningen nodig zijn.



Iets meer anno 2026

Over de verdere invulling blijft veel onzeker. Beelen zegt dat hij wil voortbouwen op wat er al staat, maar mogelijk met aanpassingen. "Meneer van der Most heeft het natuurlijk superknap gedaan. Ik denk dat we hartstikke mooi door kunnen op zijn creativiteit, maar misschien moeten we het iets meer anno 2026 maken."



Van der Most zelf zit ondertussen in zak en as. Hij beweert dat Rivoli is verkocht "voor 10 procent van de prijs". De bekende ondernemer moet lijdzaam toezien hoe zijn levenswerk hem uit handen wordt genomen, nadat het hem jaar na jaar niet lukte om beloftes over een opening na te komen. Dat maakt hem "diep bedroefd".



Technische keuringen

Op het terrein van Rivoli staan inmiddels heel wat attracties, maar het is de vraag hoeveel ervan daadwerkelijk functioneren. In meerdere gevallen ontbreken nog essentiële onderdelen of noodzakelijke technische keuringen. Dat zal Beelen de komende tijd moeten inventariseren met zijn team, zodat duidelijk wordt welke delen van het park daadwerkelijk gebruiksklaar zijn.







