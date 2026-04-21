Project mislukt: PortAventura World sluit voetbalrestaurant definitief

FOTO'S Wat begon als een ambitieus meerjarenplan, is geëindigd als een pijnlijke flop. Het Spaanse pretparkresort PortAventura World had in 2020 plannen om vele tientallen miljoenen euro's te investeren in allerlei belevingen rond voetbal. Uiteindelijk werd alleen een groot voetbalrestaurant gerealiseerd, maar ook dat mondt uit in een fiasco. De horecagelegenheid is definitief dicht.

LaLiga TwentyNine's, zoals de naam van het restaurant luidde, opende eind 2021. Vorig jaar werd het etablissement nog volledig vernieuwd, in lijn met de rebranding die de Spaanse voetbalcompetitie LaLiga onderging. Toen Looopings een woordvoerder vroeg naar de resterende voetbalplannen, gaf hij aan dat de "volledige focus" op het restaurant lag.

In werkelijkheid werd een geruisloze ondergang voorbereid. Er staan nu bouwhekken om de locatie en het interieur is al deels ontmanteld. Het concept was nooit een succes: zelfs op drukke dagen bleven de tafels leeg.



Koud

"Wanneer je noch pretparkfans, noch voetbalfans tevreden stelt, is dit wat er gebeurt", is een exemplarische reactie van een Spaanse fan op X. "Wij zijn er een paar keer geweest en we zijn voetballiefhebbers, maar het liet ons koud. Niets speciaals, niets prijzenswaardigs, niets dat een meerwaarde biedt."



Wat er met de locatie gaat gebeuren, is mogelijk al uitgelekt. Eind februari heeft de Amerikaanse firma Hard Rock International USA namelijk de domeinnamen hardrockcafespain.com, hardrockportaventura.com, hardrockcafeportaventura.com, hardrockhotelportaventura.com en hardrockcasinoportaventura.com geregistreerd. Vermoedelijk komt restaurantketen Hard Rock Cafe dus naar Salou.











