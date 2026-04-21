Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
PortAventura World

Project mislukt: PortAventura World sluit voetbalrestaurant definitief

Vandaag, 20.25 uurBeeld: @pawnow_

FOTO'S Wat begon als een ambitieus meerjarenplan, is geëindigd als een pijnlijke flop. Het Spaanse pretparkresort PortAventura World had in 2020 plannen om vele tientallen miljoenen euro's te investeren in allerlei belevingen rond voetbal. Uiteindelijk werd alleen een groot voetbalrestaurant gerealiseerd, maar ook dat mondt uit in een fiasco. De horecagelegenheid is definitief dicht.

LaLiga TwentyNine's, zoals de naam van het restaurant luidde, opende eind 2021. Vorig jaar werd het etablissement nog volledig vernieuwd, in lijn met de rebranding die de Spaanse voetbalcompetitie LaLiga onderging. Toen Looopings een woordvoerder vroeg naar de resterende voetbalplannen, gaf hij aan dat de "volledige focus" op het restaurant lag.

In werkelijkheid werd een geruisloze ondergang voorbereid. Er staan nu bouwhekken om de locatie en het interieur is al deels ontmanteld. Het concept was nooit een succes: zelfs op drukke dagen bleven de tafels leeg.

Koud
"Wanneer je noch pretparkfans, noch voetbalfans tevreden stelt, is dit wat er gebeurt", is een exemplarische reactie van een Spaanse fan op X. "Wij zijn er een paar keer geweest en we zijn voetballiefhebbers, maar het liet ons koud. Niets speciaals, niets prijzenswaardigs, niets dat een meerwaarde biedt."

Wat er met de locatie gaat gebeuren, is mogelijk al uitgelekt. Eind februari heeft de Amerikaanse firma Hard Rock International USA namelijk de domeinnamen hardrockcafespain.com, hardrockportaventura.com, hardrockcafeportaventura.com, hardrockhotelportaventura.com en hardrockcasinoportaventura.com geregistreerd. Vermoedelijk komt restaurantketen Hard Rock Cafe dus naar Salou.





Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be