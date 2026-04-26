Nieuwe horrorshow in The Amsterdam Dungeon duikt in mysterie rond bezeten weeskinderen

De Amsterdamse griezelattractie The Amsterdam Dungeon heeft een nieuwe tijdelijke show geïntroduceerd. In de seizoensvoorstelling The Possessed Children wordt een waargebeurd verhaal verteld dat zich afspeelt in 1566. Destijds brak in het Amsterdamse Burgerweeshuis een mysterieuze ziekte uit onder tientallen kinderen.

De nieuwe beleving is te zien van maandag 20 april tot en met zondag 10 mei, als tijdelijke vervanger van de scène The Council of Blood. In de show maken bezoekers kennis met het hoofd van het weeshuis, die vertelt wat er speelt rond de zogenaamde bezeten wezen.

De Dungeon schetst een grimmig beeld van de gebeurtenissen. Men spreekt over kinderen die ontsnappen, door de stad zwerven en extreem gedrag vertonen. "Ze kotsen stukken glas en naalden uit, beklimmen muren en spreken, schuimbekkend, in vreemde talen", luidt de beschrijving.



Grote onrust

Het historische incident waar de voorstelling op is gebaseerd, zorgde destijds voor grote onrust in Amsterdam. Ooggetuigen beschreven hoe bezeten kinderen zich door de stad verspreidden en voor opschudding zorgden.



Historici vermoeden dat de klachten mogelijk werden veroorzaakt door ergotisme. Dat is een vorm van vergiftiging door beschimmeld graan die hallucinaties en afwijkend gedrag kan veroorzaken.



Acteurs

In The Amsterdam Dungeon, eigendom van de Britse firma Merlin Entertainments, worden bezoekers aan de hand van acteurs en speciale effecten langs verschillende duistere scènes uit de Nederlandse geschiedenis geleid. Er zijn tours in het Engels en in het Nederlands.



