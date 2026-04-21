Hardnekkig probleem bij Danse Macabre: Efteling-attractie voorlopig dicht

Bij Danse Macabre in de Efteling is een groot technisch probleem opgetreden. De attractie is vandaag niet open geweest vanwege een hardnekkige storing. Vermoedelijk moeten bezoekers het spookspektakel de komende dagen ook missen. Er zou sprake zijn van een lekkage, zeggen ingewijden.

Danse Macabre is een prototype van een zogeheten dynamic motion stage: een gigantisch platform dat kan kantelen, draaien, stijgen en dalen, met daarop zes losse draaischijven met gondels. Het concept werd in samenwerking met de Efteling ontwikkeld door de Liechtensteinse firma Intamin.

Na maanden waarin de attractie zonder grote problemen draaide, kampt de installatie nu met een pittig defect. Een woordvoerder kan alleen bevestigen dat er sprake is van een grote storing en dat de attractie woensdag vermoedelijk de hele dag dicht blijft. Het is nog niet duidelijk hoelang de reparatie gaat duren.



Pech

De Efteling heeft de laatste tijd pech als het gaat om onvoorziene sluitingen. Van begin maart tot half april was achtbaan Baron 1898 al onverwachts buiten gebruik vanwege problemen met de fundering. Nu dat euvel is verholpen, gaat het dus even verderop in het park mis.