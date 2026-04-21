Zangeres Maan duikt op in Attractiepark Slagharen voor opnames Stuk TV: 'Wildwesttaferelen'

Attractiepark Slagharen heeft vanmiddag een opvallende bezoeker verwelkomd. Zangeres Maan de Steenwinkel meldde zich bij het Overijsselse pretpark omdat ze op zoek was naar een onderduikadres voor een tv-programma. De BN'er doet mee aan het nieuwe seizoen van de RTL- en Videoland-serie Het Jachtseizoen, van Stuk TV.

De opnames vinden plaats tussen zaterdag 18 en woensdag 22 april. "Wildwesttaferelen hier!", meldt Slagharen op social media. "Maan stond op de stoep om te schuilen voor de mannen van Stuk TV. In het Wilde Westen helpen we de boeven natuurlijk graag. En ze pakte gewoon even een rondje Mine Train mee voor ze weer verder vluchtte. Heldin!"

Op een foto is te zien hoe De Steenwinkel in de familieachtbaan heeft plaatsgenomen met een camera in haar hand en een oranje boevenpak aan. In het derde seizoen van de tv-show gaan in totaal achttien mensen op de vlucht. Naast de zangeres zijn dat onder meer Bilal Wahib, Wendy van Dijk, Kelvin Boerma, Nina Warink, Leontine Ruiters en Jada Borsato.