Ouwehands Dierenpark Rhenen

Drama bij koala's in Ouwehands Dierenpark: vrouwtje plots overleden, jong heeft geen moeder meer

Ouwehands Dierenpark komt met verdrietig nieuws. Het koalavrouwtje dat in de dierentuin in Rhenen leefde, is afgelopen vrijdag overleden. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Het dier - de enige vrouwelijke koala in Nederland - werd 5 jaar oud.

De bewoonster maakte deel uit van de koalagroep die in 2024 naar Nederland kwam. Ruim een jaar later zorgde ze voor een primeur met de geboorte van het eerste koalajong op Nederlandse bodem. Dat jong, inmiddels zo'n elf maanden oud, leeft nog. Hij maakt het goed, zo laat het park weten.

Hij eet al zelfstandig eucalyptus en beweegt zich door het verblijf. Verzorgers houden zijn ontwikkeling in de gaten, onder meer door zijn gewicht te controleren. Een jonge koala is rond de twaalf maanden volledig zelfstandig. Naast het jong blijven er in het verblijf twee volwassen mannetjes over.



