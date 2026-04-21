Spoorwegmuseum

Grote financiële problemen bij Spoorwegmuseum, maar management gaat wel op inspiratiereis naar Frankrijk

Het Spoorwegmuseum in Utrecht zit diep in de financiële problemen, maar voor een reisje naar Frankrijk voor de directie is kennelijk nog wél budget. Het management van het Spoorwegmuseum was onlangs drie dagen in Parijs om inspiratie op te doen. Dat bevestigt een woordvoerster van de toeristische attractie aan Looopings.

Het museum verkeert al jaren in een financiële malaise. Kosten stijgen terwijl inkomsten achterblijven en zelfs achterstallig onderhoud kan nauwelijks betaald worden. Om een faillissement te voorkomen, werd dit jaar ingegrepen met een reorganisatie waarbij tien medewerkers hun baan verloren en het volledige theateraanbod werd geschrapt.

Tegelijkertijd blijft de toekomst onzeker: een crowdfundingactie leverde slechts een fractie van het beoogde bedrag op en voor de komende jaren zijn extra subsidies noodzakelijk om overeind te blijven. Tegen die achtergrond valt des te meer op dat het voltallige managementteam op kosten van het museum afreisde naar Parijs voor een inspiratiereis.



Ongeloof

Personeelsleden reageren vol ongeloof op het besluit van directrice Leontien Lems om haar team mee te nemen naar Frankrijk, blijkt uit een rondgang van Looopings. "Blijkbaar is er dus wél geld, als je doodleuk een heisessie kunt houden in Parijs", vertelt één van hen. "Het ging toch financieel zo slecht? Lekker signaal geef je dan af aan ons. Het personeel kan haar al niet luchten door dit soort idiote acties."



Een voorlichtster geeft aan dat het managementteam afgelopen week inderdaad drie dagen in Parijs was. De groep bezocht daar "diverse musea". "Doel van de reis was om nieuwe en verbouwde musea en tentoonstellingen te bezoeken waar we van kunnen leren voor de noodzakelijke vernieuwing van het Spoorwegmuseum."



Bewegwijzering

Het museum moet vernieuwd worden om de komende decennia aantrekkelijk te zijn, zo is de gedachte. "Daarbij hoort ook dat je kijkt naar andere musea", aldus de zegsvrouw. Men zag er "inspirerende voorbeelden van ontwerp, inrichting, bewegwijzering, verlichting, shop, horeca, crowdmanagement, hospitality en publieksbegeleiding". Kennelijk was de benodigde kennis en ervaring binnen het museum zelf niet voorhanden.



Een concrete aanleiding was een bezoek aan een expositie over de Oriënt-Express. "Daarnaast hebben wij collega's van Franse musea gesproken." Hoewel er dus wel een prijskaartje aan de reis hing, was de trip volgens de directie zelf "zeer nuttig en waardevol voor onze planvorming".



Jaarlijks 6 miljoen euro

De financiële opgave is aanzienlijk. Volgens de directie is jaarlijks zo'n 6 miljoen euro nodig bovenop de eigen inkomsten om het museum draaiende te houden. "Daarvoor is overheidssubsidie noodzakelijk, maar daar zijn we nog lang niet", zei Lems eerder. "Om het te kunnen volhouden tot 2029 is jaarlijks een injectie van 500.000 euro nodig."