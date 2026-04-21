Rivoli Rotterdam

Steenrijke ondernemer blijkt hoogste bieder op pretpark Rivoli: dit is de man achter het miljoenenbod

De hoogste bieder op attractiepark Rivoli in Rotterdam heeft zich bekendgemaakt. Het gaat om de steenrijke ondernemer Wim Beelen, die dinsdag 6,5 miljoen euro bood op het terrein van Hennie van der Most. De langverwachte executieveiling vond om 11.00 uur plaats.

Na een biedronde en een afslagprocedure kwam het bedrag uit op 6,5 miljoen euro. De uitkomst is nog niet definitief: een schuldeiser moet eerst akkoord geven, omdat de verkoop onder gunning plaatsvindt. Beelen zegt dat hij het terrein wil gebruiken om er alsnog een recreatieproject van te maken.

Daarbij speelt een groot schip een rol: een nagebouwde Ark van Noach, waar hij mede-eigenaar van is. Dat schip ligt sinds 2016 in Krimpen aan den IJssel. De ondernemer zoekt al langer naar een nieuwe plek om het project verder uit te bouwen, in combinatie met andere vrijetijdsactiviteiten.



Zakenwereld

De naam van Beelen zal niet bij iedereen direct een belletje doen rinkelen, maar in de zakenwereld is hij al jaren een bekende verschijning. Hij verdiende zijn vermogen in de sloop- en recyclingsector, met de Beelen Groep, die uitgroeide tot een groot bedrijf met honderden medewerkers.



In 2020 verkocht hij zijn onderneming en richtte hij zich op vastgoed en grootschalige ontwikkelprojecten. De multimiljonair staat bekend om opvallende aankopen en plannen. Zo kocht hij eerder een groot terrein in de Amsterdamse haven, dat hij later met winst weer verkocht aan de gemeente.



Asielzoekerscentrum

Ook haalde hij dit jaar het nieuws door een pand in Houten op te kopen, waarmee plannen voor een asielzoekerscentrum van tafel gingen. Beelen overwoog eerder al om Rivoli over te nemen. Hij voerde gesprekken met Van der Most en stelde voor om schulden af te lossen en het park af te bouwen.



Die deal ging uiteindelijk niet door. Kort daarna gaf hij aan het terrein eventueel via een veiling te willen kopen. Het Rivoli-project in Rotterdam-Zuid is al jaren in ontwikkeling, maar werd nooit voltooid. Op het terrein staan verschillende attracties en gebouwen, waaronder een achtbaan, horeca en een parkeergarage.