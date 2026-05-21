Karls Erlebnis-Dorf Wernigerode

Duitse pretparkketen presenteert voor het eerst een pop-up-attractiepark

VIDEO Een Duitse keten van familiepretparken heeft er een opvallend nieuw concept bij. Het bedrijf Karls opende in de Duitse stad Wernigerode een tijdelijk attractiepark: het Karls Popup Festival. Het terrein moet uiteindelijk uitgroeien tot een volwaardig pretpark, dat over een paar jaar opent.

Karls is in Duitsland bekend om zogeheten Erlebnis-Dörfer: gratis toegankelijke familieparken met attracties, speeltuinen, restaurants, winkels die volledig draaien om boerderijthema's als aardbeien en tractoren. De parken richten zich vooral op gezinnen met jonge kinderen.

De formule groeit de laatste jaren snel, met nieuwe vestigingen verspreid over Duitsland. Het nieuwe pop-up-park in Wernigerode ging dinsdag officieel open voor publiek. Een dag eerder mochten inwoners van de stad al naar binnen tijdens een besloten vooropening.



Geiten

Op het terrein staan verschillende attracties en speelplekken, waaronder een kleine achtbaan in aardbeienthema, een tractorbaan, een grote matjesglijbaan, een strobalendoolhof en springkussens. Ook zijn er geiten die bezoekers mogen aaien en voeren.



Voor kinderen kwam er een gratis overdekte speeltuin. In een overdekte markt worden jams en andere producten ter plekke bereid. De toegang is gratis, zoals we van Karls gewend zijn. Het tijdelijke festival is dagelijks geopend van 08.00 tot 19.00 uur. Bezoekers kunnen alleen met pin betalen.