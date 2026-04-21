Onderhoud afgerond: deze Walibi-attractie draait weer

De bouwhekken met afzetlinten doen wellicht anders vermoeden, maar deze thrillride in Walibi Holland is weer open. Toen het nieuwe pretparkseizoen begin deze maand van start ging, was de frisbee The Tomahawk nog niet operationeel. Een winters onderhoudsproject bleek langer te duren dan verwacht.

Enkele weken later is de slingerende schijf alsnog operationeel. Sinds afgelopen vrijdag kunnen bezoekers weer een ritje maken in de attractie. Daarmee heeft Walibi weer een compleet attractieaanbod, al blijven sommige rides af en toe nog dicht vanwege personeelstekorten.

The Tomahawk is een 16 meter hoge attractie van het type dance party, in 2000 geleverd door de Italiaanse firma SBF Visa. Voorheen hanteerde men een westernthema. Sinds 2022 is de frisbee aangekleed met golfplaten en betonblokken. Ook de bouwhekken en afzetlinten horen hier bij de thematiek.