Efteling

Video: de eerste testpersonen nemen plaats in de nieuwe Efteling-attractie Hooghmoed

VIDEO De nieuwste attractie van de Efteling is klaar voor de opening. Over minder dan twee weken kunnen bezoekers een ritje maken in Hooghmoed, bestaand uit drie familievriendelijke vrijevaltorens. Inmiddels vinden er bemande proefritten plaats: medewerkers en andere genodigden mogen de freefalls de komende periode alvast uitproberen.

Hooghmoed is vormgegeven als een goudsmelterij naast goudmijn Baron 1898. Volgens het verhaal moet de 14,5 meter hoge schoorsteen van de smelterij regelmatig geveegd worden. Bezoekers nemen plaats in één van de 12 meter hoge lifttorens, om de rol van schoorsteenveger te vervullen. Elke toren heeft een ander ritprogramma, met geluidseffecten en mist.

Het attractietype, afkomstig van de Duitse fabrikant Zierer, staat al in onder meer Drievliet, Bommelwereld, Plopsa Indoor Coevorden, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsaland Belgium, Phantasialand en Europa-Park. De Efteling is wel het eerste park met drie torens naast elkaar, in plaats van twee of een enkel exemplaar. Dat resulteert in een theoretische capaciteit van zeshonderd personen per uur.