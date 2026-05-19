Kijk en luister naar het jubileumlied van Toverland: ode aan Limburgs attractiepark

VIDEO Het Toverland-team brengt een ode aan zichzelf in een nieuw jubileumlied. Het Limburgse attractiepark bestaat vandaag precies 25 jaar. Dat wordt gevierd met de lancering van een speciaal feestnummer met de titel Voor Altijd Toverland. Het lied is vanaf nu te beluisteren op streamingplatforms, de bijbehorende videoclip staat op YouTube.

In de clip is te zien hoe een gezinnetje Toverland bezoekt in het openingsjaar, 2001. 25 jaar later genieten dezelfde personen nog steeds van een dagje uit in het park in Sevenum. "Niet alleen Toverland is in die tijd onherkenbaar veranderd, ook onze gast groeit mee", luidt de beschrijving.

Het idee is dat "het verhaal van onze betovering inmiddels alweer 25 jaar aan elkaar wordt doorgegeven". De track van producent Bryan Raets duurt iets meer dan drieënhalve minuut. Bij het schrijven van de tekst kreeg Raets hulp van Lindi Konings en Michael Bot.



Hand in hand

Het refrein gaat als volgt: "Samen door de jaren, met dromen en magie hand in hand. Kan dit niet verklaren, dat is gewoon magie van Toverland." Tijdens de finale is te horen: "Samen door de jaren, zijn jij en ik voor altijd Toverland."



De zangstemmen zijn van Ashanti Lavooij, Hayo de Kruijf en een koor bestaande uit Toverland-personeel. Medewerkers en mascottes spelen ook een belangrijke rol in de clip. Een instrumentale versie van het nummer is al sinds eind maart te horen bij de entree.