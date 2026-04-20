Attractiepark Toverland

Opvallende samenwerking: Toverland stuurt mascotte Toos Toverhoed naar een woonwinkel

Vandaag, 22.32 uur

VIDEO Wat doet de mascotte van Attractiepark Toverland tussen de bankstellen en badkamers? Het Limburgse pretpark is een commerciële samenwerking aangegaan met woonwinkel Piet Klerkx. Als onderdeel daarvan werd een merkwaardige video opgenomen met heksje Toos Toverhoed. Daarin is te zien hoe het gezicht van het familiepark meubels uitprobeert.

"Kom proefzitten met Toos Toverhoed", klinkt het op de achtergrond. "Of neem een kijkje bij de sanitairafdeling. Of bekijk keukens in Waalwijk. Of proefliggen op boxsprings. Zien we je snel in de winkel?" Piet Klerkx spreekt over Betoverende Woondeals: wie meer dan 2000 euro besteedt, ontvangt twee gratis Toverland-kaarten.

Samenwerkingen tussen attractieparken en bedrijven zijn niet nieuw, maar het is opvallend dat een park een mascotte inzet voor reclame die niets met het eigen merk te maken heeft. De actie geldt voor orders geplaatst tussen maandag 13 april en maandag 25 mei. Piet Klerkx heeft vestigingen in Amersfoort, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Purmerend en Waalwijk, dus niet in Limburg.



