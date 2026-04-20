Familiepark Drievliet

Oeps: Algemeen Dagblad kent het verschil niet tussen Drievliet en Duinrell

FOTO'S Drievliet is een familiepretpark met een pelikaanmascotte in Den Haag. Duinrell is een familiepretpark met een kikkermascotte in Wassenaar. Vermoedelijk kennen de meeste Nederlanders het verschil, maar dat geldt niet voor de Haagse redactie van het Algemeen Dagblad. De krant schrijft de feestelijke opening van de nieuwe attractie StoomCycloon in Drievliet toe aan de concurrent.

Op de voorpagina van de Haagse stadsbijlage valt vandaag opmerkelijk genoeg te lezen dat niet Drievliet, maar Duinrell afgelopen weekend een nieuwe attractie heeft geopend. "Als allereerste mocht de Haagse burgemeester Jan van Zanen een ritje maken in de nieuwste attractie van Duinrell", luidt de tekst.

Een flinke blunder, want in Duinrell opende afgelopen weekend helemaal niets. Van Zanen bevond zich dan ook ruim 10 kilometer verderop, voor de openingsceremonie van de StoomCycloon in Drievliet. Kennelijk ziet een AD-verslaggever het verschil niet - en worden dergelijke teksten ook niet nagelezen voordat de krant naar de drukker gaat.



Oriëntatie

Een woordvoerder van Drievliet noemt de vergissing "merkwaardig". "Maar we snappen wel dat een rondje in onze StoomCycloon je oriëntatie flink in de war kan brengen. Dat lijkt hier ook het geval te zijn geweest."







