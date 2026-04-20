Efteling-bezoekers hoeven de komende weken niet lang in de rij te staan voor Droomvlucht

Wie slim is, slaat de wachtrij voor Droomvlucht in de Efteling de komende periode over. Het attractiepark heeft de virtuele wachtrij bij de populaire attractie weer geactiveerd. Dat betekent dat bezoekers gratis gebruik kunnen maken van een voorrangssysteem, beschikbaar via de Efteling-app.

De virtuele wachtrij bij Droomvlucht is sinds de zomer van 2024 actief in schoolvakanties en op feestdagen. Ter gelegenheid van de meivakantie keerde het systeem terug. Bezoekers kunnen zelf kiezen: spontaan in de normale rij gaan staan óf de Efteling-app gebruiken.

Met behulp van de smartphone-applicatie is het mogelijk om virtueel aan te sluiten in de rij, met maximaal zes personen per telefoon. De app laat zien wanneer een gezelschap mag terugkeren. Als een groep aan de beurt is, mogen bezoekers gebruikmaken van een aparte ingang. Die leidt rechtstreeks naar het instapstation, via een feestzaal achter de schermen.



Meer attracties

Danse Macabre is tot nu toe de enige Efteling-attractie met een permanente virtuele wachtrij. Intern leeft de wens om het concept uiteindelijk bij meer attracties te implementeren, maar daar wordt tot nu toe geen haast bij gemaakt.



