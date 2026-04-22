Nieuwe pretparksnack van de makers van Spirello: gefrituurde appelpartjes

FOTO'S De makers van de bekende pretparksnack Spirello hebben iets nieuws bedacht. Naast een gefrituurde aardappelspiraal op een stokje biedt het bedrijf voortaan ook Apple Crisp aan: gefrituurde appelpartjes, eventueel met toppings als slagroom, ijs, speculoos, kaneelsuiker of chocoladestukjes.

De warme snack bestaat uit stukjes appel die vooraf worden gebakken en daarna diepgevroren geleverd worden. Exploitanten kunnen ze vervolgens in enkele minuten afbakken in de frituur: dezelfde werkwijze als bij de bekende Spirello. Eén portie weegt 125 gram. Per verpakking zitten er twee porties in een doos met zestien verpakkingen.

De appelpartjes zijn gemaakt van Nederlandse appels, benadrukt Spirello. Voor de verkoop ontwikkelde het bedrijf een eigen kiosk, de zogeheten FoodCottage. Die is uitgerust met onder meer een frituur, vriezer en afzuiging, zodat uitbaters direct kunnen beginnen met de bereiding en verkoop.



Men hoopt dat het nieuwe concept net zo gretig aftrek vindt als de aardappelspiralen, die inmiddels niet meer weg te denken zijn uit het Europese pretparklandschap. Wie benieuwd is, kan nu al terecht in Attractiepark Slagharen. Het Overijsselse pretpark is één van de eerste locaties waar de Apple Crisp op het menu staat, in een bestaande Spirello-kraam.







