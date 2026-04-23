Drievliet houdt klassieke thrillride tot nader order gesloten: 'Extra uitdagend'

Een klassieke thrillride in Familiepark Drievliet is voorlopig dicht. Het pretpark moet De Kwal tot nader order missen, een enterprise geopend in 1998. Dat attractietype bestaat uit een razendsnel ronddraaiend wiel dat omhoog wordt gebracht, waardoor passagiers over de kop gaan. Er is sprake van een technisch defect dat lastig te verhelpen is, vertelt een woordvoerder aan Looopings.

De Kwal opende 26 jaar geleden, maar de attractie is nog ouder. Tussen 1981 en 1998 was het rad te vinden in Mexico. Drievliet nam het gevaarte over en gaf het een ruimtethema, onder de noemer Space Loop. Tegenwoordig is de enterprise onderdeel van het nautische entreegebied Pelikaan Pier. Sinds 2011 wordt de huidige naam gebruikt.

"Nog heel even geduld", staat op een bord dat bij de ingang is gezet. "We zijn hier hard aan het werk om het nog beter te maken!" De Kwal kampt met een mankement aan een hydraulische klep, weet de voorlichter. "Het betreft een oudere, unieke attractie, waardoor het vinden van een geschikt vervangend onderdeel extra uitdagend is", legt hij uit.



Zorgvuldig

"Vanwege de leeftijd van de installatie is de benodigde klep schaars en niet eenvoudig verkrijgbaar." Drievliet is actief op zoek naar het benodigde onderdeel om de attractie op de juiste manier te kunnen herstellen, vult de woordvoerder aan. "Wij kiezen er bewust voor om dit proces zorgvuldig aan te pakken, in plaats van een snelle, tijdelijke oplossing."



Die "duurzame en betrouwbare reparatie" vraagt wel om extra onderzoekstijd. "Totdat het juiste onderdeel is gevonden en geïnstalleerd, blijft de attractie gesloten." De Kwal komt uit de fabriek van de Duitse firma Huss Park Attractions. Zusterpark Hellendoorn heeft een vergelijkbare ride uit 1980, die op termijn zal verdwijnen.



