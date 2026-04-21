Attractiepark Toverland

Eigenaar Toverland: 'Mensen staan in de rij om ons geld te lenen'

Toverland wil de komende jaren fors uitbreiden. Daar is veel geld voor nodig. Naast leningen van de provincie en de bank haalt het Limburgse attractiepark ook financiering op bij particulieren. Eigenaar Jean Gelissen beweert dat daar zoveel belangstelling voor is, dat er inmiddels zelfs een wachtlijst bestaat.

"Mensen die Toverland hebben bezocht, staan in de rij om ons geld te lenen, zo groot is het vertrouwen", zegt de oprichter in een interview met dagblad De Limburger. Het park geeft al jaren obligaties uit om uitbreidingen te bekostigen. Daarbij lenen investeerders geld uit aan Toverland. "Heel succesvol", weet Gelissen.

Hij noemt de obligaties onderdeel van een groter financieringspakket. Voor de huidige uitbreidingsplannen is in totaal 98 miljoen euro nodig. Daarvoor wordt niet alleen gebruikgemaakt van obligaties, maar ook van een lening van de provincie Limburg en geld van de bank. De ondernemer benadrukt dat er de afgelopen decennia al 130 miljoen euro geïnvesteerd is.



Meerdere dagen

Daar doet men nu in één klap bijna 100 miljoen euro bovenop. Met dat bedrag wil het park onder meer nieuwe attracties, kantoren en vakantiehuisjes realiseren. Het doel is om bezoekers langer vast te houden, zodat ze meerdere dagen blijven. Gelissen legt uit dat Toverland wil doorgroeien van ruim 1,1 miljoen naar twee miljoen bezoekers - of meer.



Daarvoor zijn extra slaapplaatsen nodig, voor gasten die van verder weg komen. De uitbreiding moet eveneens werkgelegenheid opleveren: er zouden zo'n 250 banen bijkomen. In het gesprek gaat de ondernemer ook in op de positionering van het park. "Heel vaak hoor ik dat ze Toverland het kleine Disney World noemen. Daar wil ik ons helemaal niet mee vergelijken, maar als je dat hoort, word je wel heel blij."



Stap terug

Binnen het familiebedrijf is de overgang naar een volgende generatie al ingezet. Gelissens zoon en dochter werken allebei bij Toverland. Zijn zoon heeft de dagelijkse leiding over het park. De oprichter zelf blijft voorlopig betrokken, onder meer bij de financiën. Hij is inmiddels 67 jaar en ontvangt AOW, maar stoppen is nog niet aan de orde. Pas als zijn zoon klaar is om de rol van algemeen directeur van de Gelissen Group over te nemen, wil hij een stap terug doen.



Gelissen vertelt ook hoe hij naar ondernemerschap kijkt. "Durf je te handelen terwijl je niet weet of je plan gaat slagen? Dat is het verschil tussen echte ondernemers en de mensen die eerst zekerheid willen hebben: meestal gebeurt er dan niets." Hij denkt dat hij snel ziet wie geschikt is als ondernemer. "Dat zijn mensen die voorop lopen, kartrekkers." Over zichzelf zegt hij: "Ik denk ook weleens dat ik als ondernemer geboren ben."



Kapot

De Toverland-oprichter begon zijn loopbaan als timmerman en procesoperator bij DSM, voordat hij in 1987 zijn eigen bedrijf Gepla oprichtte. De opbrengsten daarvan gebruikte hij om Toverland te starten. Naast de uitbreidingsplannen in Sevenum spreekt hij in het interview over een project dat uiteindelijk niet doorging: Nature Wonder World in Brunssum. "Ik heb het tien jaar lang geprobeerd. Ik was kapot aan het eind." Het plan noemt hij nog altijd een gemiste kans. "Het ligt hier nog in de bureaulade."