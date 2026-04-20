Efteling

Tijdelijk bord in plaats van entreepoort: dit is voorlopig de ingang van Carnaval Festival in de Efteling

Vandaag, 17.42 uurBeeld: @cindy_ve

FOTO'S Carnaval Festival in de Efteling is weer open na een uitgebreide onderhoudsbeurt, maar voorlopig ziet de ingang van de bekende attractie er wel anders uit. De volledige entreepoort van de vrolijke darkride werd vorige week verwijderd voor werkzaamheden. Nu de attractie weer open is, hangt er een tijdelijk bord op de gevel.

De Efteling produceerde een tweedimensionaal paneel in de vorm van de gebruikelijke poort, bestaand uit een theaterdoek met het Carnaval Festival-logo. Dat prijkt nu boven de doorgang richting de binnenwachtrij. Het bord doet vermoeden dat het opknappen van de gevel nog even gaat duren.

Over de klus staat echter niets op de openbare onderhoudskalender, omdat de attractie zelf inmiddels gewoon draait. Normaal gesproken wordt het doek omhoog gehouden door de nar Jokie en een circusdirecteur met een hoge hoed. Van hen ontbreekt momenteel ieder spoor.



