Duinrell

Duinrell volledig uitverkocht voor fanweekend rond bekende youtubers

VIDEO Een speciaal fanweekend in Duinrell lijkt een vaste prik op de kalender te worden. Afgelopen zaterdag en zondag stond het Wassenaarse attractiepark voor de derde keer in het teken van de populaire youtubers Rutger Vink en Thomas van Grinsven en hun hondje Paco. Het concept is een doorslaand succes: alle dagtickets en verblijfsarrangementen waren uitverkocht.

Tijdens het evenement konden bezoekers een mascotteversie van Paco ontmoeten, meedoen aan een speurtocht, karakters uit de verhalen rond het duo ontmoeten en merchandise aanschaffen. Horecalocatie de Schaapskooi werd getransformeerd tot Laboratorium Professnor.

Voor veel fans vormden de vragensessies met de youtubers in het Zomertheater het hoogtepunt. Daar werd een scène vertoond uit de bioscoopfilm De Film van Rutger, Thomas & Paco 2, die in juni in première gaat. Men sloot De Fandag van Rutger, Thomas & Paco - zoals de officiële naam luidt - af met de zogenoemde Pacorade: een optocht door het park.