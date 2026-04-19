Foto's: Hans Klok heeft de komende maanden zijn eigen illusieshow in Toverland

Attractiepark Toverland

FOTO'S Een magische tijdreis vol illusies. Zo omschrijft Toverland een nieuwe spektakelshow met illusionist Hans Klok, die tot eind juni te zien is in de weekenden en op feestdagen. De titel luidt Hans Klok: Magic Memories. Een fotoreportage laat zien wat je van de voorstelling kunt verwachten.

Speciaal voor Klok werd op het lege terrein tussen entreegebied Port Laguna en achtbaan Fenix een grote circustent neergezet. De toegang is gratis, maar voor 25 euro krijgen grote Klok-fans een Golden Seat: een goede zitplaats inclusief een snack, een drankje en een fotomoment met de hoofdrolspeler.

De productie werd in een razend tempo in elkaar gezet, schrijft entertainmentmanager Luke Verhoeven op LinkedIn. "Precies twee maanden na mijn kennismaking met het management van Hans Klok zijn de shows een feit. De cirkel is rond: Hans Klok opende Toverland 25 jaar geleden en keert nu, in ons jubileumjaar, terug naar Toverland met 25 showdagen."



Alles op alles

Verhoeven schrijft dat de afgelopen twee maanden voorbijgevlogen zijn. "Meerdere afdelingen hebben alles op alles gezet om dit mogelijk te maken. De snelheid en de uitdagingen waarmee dit project tot stand kwam, waren waanzinnig." Dat de reguliere showlocaties in het park al in gebruik waren, zorgde voor een extra uitdaging.



Het neerzetten van het zogenoemde Pop-Up Circus - met zevenhonderd zitplaatsen - bleek de oplossing. "Het resultaat? Onze grootste indoor showlocatie ooit." Verhoeven zegt trots te zijn op het eindresultaat. "Er is écht keihard gewerkt door het hele team. Het past bij Toverland om zulke kansen niet alleen te zien, maar ze ook echt te durven grijpen."
















































































