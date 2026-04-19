Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Goud of zilver? Zo voelt een ritje in de spectaculaire nieuwe attractie Sky Sifter in Slagharen

VIDEO De nieuwe attractie van Attractiepark Slagharen biedt twee verschillende ritprogramma's: Goud en Zilver, waarbij Goud volledig over de kop gaat. Afgelopen vrijdag vond de officiële opening plaats van de 30 meter hoge thrillride Sky Sifter. Maar welke van de twee varianten bevalt het best? Een video brengt beide programma's in beeld.

Het Overijsselse pretpark bestelde een spectaculaire looping-frisbee bij de Italiaanse fabrikant Zamperla. Officieel wordt het attractietype discovery 30 genoemd. Per rit kunnen dertig personen plaatsnemen in een cirkelvormige gondel die al draaiend heen en weer wordt geslingerd. In het geval van Zilver blijft het daarbij.

Wie kiest voor de Goud-wachtrij, maakt zelfs een volledige omwenteling van 360 graden. Daarbij hangen passagiers geregeld een tijdje ondersteboven in de lucht. Hoe vaak de gouden variant van de Sky Sifter precies over de kop gaat, kan momenteel nog verschillen. Slagharen is nog bezig met afstellen: de exacte ritcyclus wordt nog gefinetuned.