Slagharen heeft een attractie gemaakt van snacks, maar twee pretparken gaan nog een stapje verder

Vandaag, 12.18 uur

VIDEO Twee pretparken spelen in op een ludieke actie van Attractiepark Slagharen. Daar wordt dit weekend een bijzonder snackplateau verkocht, ter ere van de opening van de nieuwe attractie Sky Sifter. Men besloot de constructie na te maken met behulp van frikandellen en andere frituursnacks. Dat kunnen wij ook, dachten Attractiepark de Waarbeek en Attractiepark Drouwenerzand.

Beide parken zijn eigendom van de familie Moespot, onder de noemer Onze Familieparken. En in beide parken zijn tickets altijd inclusief friet en snacks. Op social media komt Waarbeek-mascotte Postbode Pelle aan het woord. Hij spreekt daarin over een actie van "een pretpark in de buurt".

Vervolgens laat het personage zien wat hij zelf in elkaar heeft geknutseld van snacks: een grote schommel en de thrillride Freak Out uit Drouwenerzand, die daadwerkelijk heen en weer kan schommelen. "Hij kan niet over de kop", zegt de postbode tussen neus en lippen door. De Sky Sifter in Slagharen kan dat wel.

Kanttekening
Overigens is er wel een kanttekening. Bezoekers van Drouwenerzand en de Waarbeek mogen weliswaar "onbeperkt bouwen", maar wel onder één voorwaarde. "Je moet wel alles opeten." In het geval van de postbode blijkt dat geen groot probleem.



