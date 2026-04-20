Video: burgemeester van Den Haag opent nieuwe attractie in Drievliet

VIDEO De nieuwe attractie van Drievliet is nu officieel geopend. Na een proefopening van enkele weken vond afgelopen weekend de drukbezochte openingsceremonie plaats, met een hoofdrol voor de burgemeester van Den Haag. Burgervader Jan van Zanen verzorgde een speech, waarna hij samen met algemeen directeur Coen Hoozemans op een knop drukte om de nieuwe StoomCycloon feestelijk te lanceren.

Ook mascottes Daan Pelikaan, Chip en Charlie, een dansgroep en marketingmanager Danny van der Weel verschenen ten tonele, net als halloweenpersonage Gerrie de Gier. De laatstgenoemde chagrijnige vogel dreigde nog even roet in het eten te gooien door een essentieel onderdeel te verstoppen. Uiteindelijk wist burgemeester Van Zanen hem tot inkeer te brengen.

StoomCycloon is een attractie van het type sidecar XL: een interactieve molen met twaalf hangende locomotiefjes. Als passagiers een hendel bedienen, zwaaien de gondels omhoog. Verder zijn er knoppen om een geluidseffect en een rookeffect te activeren. Het park bestelde de steampunk-carrousel bij de Italiaanse firma Technical Park.



Daans Duikvlucht

Tegelijk met de ingebruikname van de StoomCycloon presenteerde Drievliet het vernieuwde entreegebied Pelikaan Pier, waar de oude Zweefcarrousel een nieuwe plek heeft gekregen. Voortaan heet de attractie Daans Duikvlucht. Er is veel geïnvesteerd om de Drievliet-klassieker een ander uiterlijk te geven, passend bij het haventhema van de Pier.



Daarnaast greep men de verplaatsing aan om ook de rest van het parkdeel een make-over te geven. Later dit jaar opent daar nog een nieuwe speeltuin: het Juttersnest, op de oude plek van de break dance Draaikolk. Drievliet is sinds 2024 onderdeel van de Franse parkengroep Looping. Sindsdien wordt er significant meer geïnvesteerd dan voorheen.