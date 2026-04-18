Video: nieuwe show in Drievliet borduurt voort op nieuwe attractie

VIDEO Bezoekers van Drievliet kunnen dit jaar kijken naar een nieuwe kindervoorstelling. Parkmascottes Chip en Charlie kregen vorig jaar hun eigen muzikale show. Dit jaar kwam er een vervolg, onder de noemer De Grote Drievlietshow: Chip & Charlie Op Stoom. Met het verhaal wordt voortgeborduurd op de komst van de nieuwe attractie StoomCycloon.

Kijkers zien hoe Drievliet afgesloten dreigt te worden van het stoomnet, uiteraard een knipoog naar het overvolle stroomnet. Samen met het publiek moeten de personages drie elementen regelen die essentieel zijn voor het opwekken van stoom: warmte, water en druk. Dat gaat niet zonder slag of stoot.

Voor de oplettende toeschouwers wordt verwezen naar de concurrent: de show bevat een grap over Duinrell. Chip en Charlie brengen twee keer hun oorwurm de 1, 2, Drievliet Dans ten gehore. Verder klinkt er een nieuw nummer dat speciaal gecomponeerd is voor de StoomCycloon.



Duo's

De Grote Drievlietshow staat op het programma in de weekenden, tijdens de vakanties en op feestdagen. De rollen worden gespeeld door wisselende duo's. Voor het entertainmentaanbod werkt Drievliet dit seizoen voor het eerst samen met The Entertainment Crew.