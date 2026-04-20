De nieuwe Burger King tegenover Plopsaland wordt uitgebaat door... Plopsaland zelf

De Burger King die gebouwd wordt tegenover Plopsaland Belgium krijgt een opvallende uitbater. Het toekomstige fastfoodrestaurant zal niet gerund worden door een horecagroep of een externe ondernemer, maar door het attractiepark zelf. Daarvoor is een franchiseconstructie opgezet, bevestigt een woordvoerder van Plopsa.

Begin dit jaar werd duidelijk dat het provinciebestuur groen licht heeft gegeven voor de bouw van een Burger King aan De Pannelaan in Adinkerke, pal tegenover de parkeerplaats van het pretpark. De komst van de vestiging leidde tot bezwaren van omwonenden en lokale ondernemers, maar de vergunning werd in beroep alsnog goedgekeurd.

Nu blijkt dat Plopsaland zelf verantwoordelijk wordt voor de dagelijkse werking van het restaurant. "Plopsa zal enkel instaan voor de exploitatie van de Burger King", verduidelijkt de voorlichter. "Burger King blijft eigenaar van het merk, het concept en het uiterlijk. Wij zullen enkel het restaurant operationeel runnen."



Drive-in

De fastfoodketen vestigt zich op de plek van een woning en een chocoladewinkel van Leonidas, op de adressen De Pannelaan 77 en 81. De plannen omvatten een gebouw van 323 vierkante meter met een drive-in, een terras en zo'n veertig parkeerplaatsen, deels voorzien van laadpunten.



Aanvankelijk werd het project gezien als pittige concurrentie voor Plopsaland, maar nu blijkt dat het Vlaamse pretpark zelf in de rol van uitbater kruipt. "Door zelf in te staan voor de exploitatie kunnen we de werking van de vestiging beter afstemmen op de omgeving en de bezoekersstromen in de buurt", luidt de uitleg.



McDonald's

Overigens zit de concurrentie ook niet stil. McDonald's heeft recentelijk een vergunning aangevraagd voor de bouw van een vestiging aan de Dijk in Adinkerke, op enkele minuten rijden van Plopsaland. Het gaat om het terrein van de gesloten winkel Stop & Shop, naast de rotonde op de aanrijroute richting het attractiepark.



