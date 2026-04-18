Efteling

Bijzondere Efteling-creatie: Holle Bolle Gijs van bloemen duikt op in Noord-Holland

Vandaag, 17.37 uur

FOTO'S In het Noord-Hollandse dorp Breezand is een opvallende Efteling-creatie te zien. In een voortuin staat een werkende versie van Holle Bolle Gijs, opgebouwd uit bloemen. Het gaat om een inzending voor de Bloemendagen Anna Paulowna, een jaarlijks evenement waarbij deelnemers mozaïeken maken van hyacinten.

De bloemcreatie bestaat uit tempex dat op hout is bevestigd, met daarop duizenden bloemen die één voor één zijn vastgespeld. Bloemen-Gijs is niet alleen bedoeld om naar te kijken: hij werkt ook echt. Bezoekers kunnen ballen in zijn mond stoppen, waarop het figuur reageert.

In de constructie zitten sensoren verwerkt die detecteren wanneer er iets wordt ingevoerd. Vervolgens klinkt een bedankje en rolt de bal via de zijkant weer terug in een mand. De bekende veelvraat laat ook van zich horen. Hij roept regelmatig om papier, waarbij hij elke tien minuten van stemgeluid wisselt.

Nacht
Verschillende variaties van Gijs passeren de revue. Op de achtergrond klinkt Efteling-muziek. Aan het project hebben twintig mensen gewerkt. In de laatste nacht ging het werk door tot 03.00 uur om het geheel op tijd af te krijgen. Het kunstwerk blijft tot en met woensdag 22 april staan bij de Irissenstraat 55.

















