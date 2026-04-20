Attractiepark Toverland

Video: duikshow Toverland is na vier jaar terug, in een nieuw jasje

VIDEO Toverland heeft weer een eigen duikshow. Na bijna vier jaar afwezigheid kunnen bezoekers van het Limburgse attractiepark dit zomerseizoen weer dagelijks kijken naar een stuntvoorstelling in het entreegebied: The Battle of Port Laguna. De verhaallijn bleef grotendeels gelijk, maar men heeft de productie wel opgefrist.

Zo kwamen er nieuwe effecten en dialogen, in het Nederlands en in het Engels. Daarnaast kreeg papegaai Ivy een rol in de 22 minuten durende show. Een decorstuk van de kleurrijke vogel werd bevestigd aan de mast van het parelschip dat het decor vormt. Zij verzorgt nu de voice-over.

Het personage vertelt over drie jonge avonturiers - strandjutters - die het schip ontdekken. Eén van hen kan de nieuwe kapitein worden als het lukt om een felbegeerde parel in het hoogste punt van de mast te plaatsen en vervolgens naar beneden te springen.



In brand

Ze zijn echter niet alleen: drie vervloekte zeerovers zorgen voor concurrentie. Toeschouwers krijgen meerdere vecht- en duikscènes voorgeschoteld. Ook is te zien hoe een duiker zichzelf in brand steekt. De climax blijft een sprong vanaf het kraaiennest, vanaf 25 meter hoogte. Daarmee worden de slechteriken uiteindelijk verslagen.



Buitenlandse acteurs proberen de vooraf opgenomen teksten te lipsyncen. Omdat ze de Nederlandse taal niet machtig zijn, gaat dat momenteel nog vrij moeizaam. Er zijn tot en met zondag 30 augustus meerdere vertoningen per dag. De exacte showtijden van The Battle of Port Laguna zijn te vinden in de Toverland-app.