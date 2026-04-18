Flamingo Land Resort

Van winst naar miljoenenverlies: Engels pretpark ziet cijfers instorten

Het Noord-Engelse pretpark Flamingo Land is diep in de rode cijfers beland. Het bedrijf sloot het boekjaar tot en met 31 maart 2025 af met een verlies vóór belasting van bijna 1,5 miljoen pond, zo'n 1,7 miljoen euro. Een jaar eerder werd nog een winst van ruim 1,2 miljoen pond geboekt.

Ook operationeel ging het bedrijf hard achteruit. In 2024 bleef nog een bedrijfswinst van ruim 659.000 pond over. Dit keer eindigde Flamingo Land met een operationeel verlies van bijna 1,5 miljoen pond. Dat blijkt uit de jaarrekening van het Britse attractiepark.

De omzet daalde in één jaar van 31,69 miljoen naar 30,31 miljoen pond. Tegelijkertijd liepen de personeelskosten verder op: van 12 miljoen naar 12,6 miljoen pond. Daarmee waren lonen goed voor 39 procent van de omzet, tegenover 35,6 procent een jaar eerder.



Waterattractie

Flamingo Land wijst in de jaarcijfers onder meer op de kostbare verbouwing van waterattractie Lost River. Die baan is sinds 2024 buiten gebruik en de heropening laat nog altijd op zich wachten. Daarnaast noemt het park nog een andere tegenvaller: de overname van de exploitatie van Alpamare Water Park in Scarborough.



De directie noemt verder slecht zomerweer als verklaring voor de lagere omzet. Ook zouden hogere loonkosten en stijgende werkgeverslasten een steeds grotere rol spelen. Toch zegt het managementvertrouwen te hebben "dat het bedrijf zijn marktaandeel in de vrijetijdssector zal behouden".